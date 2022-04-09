ظهور خاص للإعلامي الراحل وائل الإبراشي في مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل "الاختيار 3" ظهورا خاصا للإعلامي الراحل وائل الإبراشي، فى لقطات أرشيفية مصورة استعان بها المخرج بيتر ميمي.



وظهر الإبراشي خلال وقفة تضامنية على سلم نقابة الصحفيين، تحدث فيها عن استشهاد الصحفي الحسيني أبو ضيف، برصاص جماعة الإخوان الإرهابية في أحداث الاتحادية.

وخلال حديثه فى الفيديو الأرشيفي المصور، قال الإعلامى وائل الإبراشي: "الحسيني قتل عمدا بسبب مواقفه ولا يمكن أن يفلت القاتل"، واستنكر الإبراشي الادعاء بأن أبوضيف كان ينتمي إلى جماعة الإخوان.

وأضاف الإبراشي: "الحسيني كانت له كتابات شهيرة وكلمات واضحة ضد الإخوان، وأي صحفي لديه موقف من الجماعة، سيتعرض لما تعرض له الحسيني".

وتابع: "إن الصحفي الحسيني أبو ضيف شهيد الكلمة والصحافة، تحولت جنازته إلى جنازة للحرية"، مؤكدا أن الحسيني قتل عمدًا من جماعة الإخوان المسلمين، ودمه لن يتحول أبدًا إلى ماء.

وتناولت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "الاختيار 3"، لحظة اغتيال الصحفي حسيني أبو ضيف، وتوجيه جماعة الإخوان الإرهابية تهديدات للنشطاء السياسيين، حيث عرضت الحلقة تلقي عدد من النشطاء السياسيين مكالمات تهديد من الجماعة الإرهابية، قبل أيام من حصار الجماعة للمحكمة الدستورية.

وظهر الصحفي الحسيني أبو ضيف في "الاختيار 3" من خلال مشاهد أثناء المظاهرات ضد جماعة الإخوان الإرهابية، ليقوم بالتغطية الصحفية التي كان مكلفا بها، حيث كان وجوده ضمن المظاهرات من مهام عمله .

مسلسل "الاختيار 3" من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة أحمد السقا، وكريم عبدالعزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوي وبيومي فؤاد وصبري فواز وإيمان العاصي وسمر مرسي وأمير المصري، محمود البزاوي وآدم الشرقاوي ودنيا المصري وناردين عبدالسلام.