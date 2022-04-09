شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على النبي الذي ذكر اسمه 11 مرة في سورة البقرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

بعث الله عز وجل بالعديد من الرسل والأنبياء إلى البشر لإرشادهم وحثهم على سلك طرق الخير، فمن هو النبي الذي ذكر 11 مرة في سورة البقرة؟.



النبي الذي ذكر أكثر من عشرات مرات في أكبر سورة قرآنية هو سيدنا موسى عليه السلام، بإجمالي 11 مرة ورد فيها اسمه في سورة البقرة، وهو أكثر الأنبياء والرسل ذكرا في هذا السورة.

والآيات التي ورد فيها اسم نبي الله موسى في سورة البقرة هي:

- وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٥١ البقرة﴾

- وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٣ البقرة﴾

- وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى ﴿٥٤ البقرة﴾

- وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا ﴿٦٠ البقرة﴾

- وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۖ قَالُوا ﴿٦٧ البقرة﴾

- وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۖ وَآتَيْنَا ﴿٨٧ البقرة﴾

- وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٩٢ البقرة﴾

- تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ ۗ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ ﴿١٠٨ البقرة﴾

- أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ ﴿١٣٦ البقرة﴾

- الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا ﴿٢٤٦ البقرة﴾

- التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ ﴿٢٤٨ البقرة﴾

"البقرة" ليست السورة الوحيدة التي ذكر فيها سيدنا موسي عليه السلام، إذ ورد اسمه في القرآن الكريم نحو 136 مرة بمختلف السور.

وبلغ عدد السور التي ذكر فيها اسم سيدنا موسى أو قصته عليه السلام أكثر من 10 سور، منها: البقرة، الأعراف، يونس، هود، طه، المؤمنون، الشعراء، النمل، القصص، غافر، الزخرف .

أيضا سيدنا موسى عليه السلام ليس النبي الوحيد الذي ورد ذكره في سورة البقرة، ومن الأنبياء والرسل الذين ذكرت أسمائهم ما يلي:

آدم، إبراهيم، إسماعيل، نوح، إسحق، داوود، سليمان، يعقوب، موسى، وعيسى عليهم السلام جميعا.