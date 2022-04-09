شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. قيظ بالإمارات وانخفاض بدرجة الحرارة بالمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم انخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك،الحدود الشمالية، الجوف وحائل, كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، جوف، حائل، القصيم، الرياض والمنطقة الشرقية، وسماء غائمة جزئياً على أجزاء من تلك المناطق, ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر الى مترين على الجزئيين الشمالي والجنوبي ومن نصف متر إلى متر وربع على الجزء الاوسط، وحالة البحر خفيف على الجزئيين الشمالي والأوسط ومتوسط على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون حارا نسبياً مع كميات متفاوتة من السحب ورطب احياناً ولكنه معتدل هذه الليلة.

الرياح متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد تتحول إلى جنوبية شرقية بوجه عام من 8 إلى 13 عقدة وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحياناً خلال المساء.

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 80% والصغرى 20%.

شروق الشمس كان في تمام الساعة 5:19 صباحاً والغروب عند الساعة 5:58.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حارا وصحوا بوجه عام نهاراً وغائم جزئياّ أحياناً على بعض المناطق الساحلية والجزر ليلاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار نهاراً خاصة شرقاً وشمالاً.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي- أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً .. ويحدث المد الأول عند الساعة **:** والمد الثاني عند الساعة 05:28 والجزر الأول عند الساعة **:** والجزر الثاني عند 12:44.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً .. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:52 والمد الثاني عند الساعة 01:49 والجزر الأول عند الساعة 08:57 والجزر الثاني عند الساعة 22:02.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 40 21 70 20 دبي 40 25 70 20 الشارقة 40 20 75 25 عجمان 38 18 75 20 أم القيوين 40 22 70 20 رأس الخيمة 38 21 70 25 الفجيرة 37 27 75 30 العين 41 23 70 25 ليوا 41 25 80 20 الرويس 35 24 75 25 السلع 39 26 70 20 دلما 39 25 75 25 طنب الكبرى 28 25 80 25 طنب الصغرى 25 25 80 25 أبو موسى 27 25 70 30.

الكويت

حار نهارا وغائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدر يجيا 15 - 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار المحمول.

معتدل ليلا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 42 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.