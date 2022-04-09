شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى سقوط بغداد.. 19 عاما على الغزو الأمريكى للعاصمة العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى 9 أبريل عام 2003، أعلن الجيش الأمريكى السيطرة على العاصمة العراقية بغداد، فى معارك دارت مع القوات العراقية، حيث بدأت القوات الأمريكية بالتحرك باتجاه بغداد، عندما كان جورج بوش (الابن) رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، واليوم السبت تمر الذكرى الـ 19 على سقوط بغداد.

وبدأت الحرب بحملة قصف عنيفة أطلق عليها "الصدمة والترويع"، حيث تلقت بغداد وحدها ألف غارة جوية في ليلة واحدة.

وقتل الآلاف من القوات المسلحة العراقية وعدد قليل من القوات الأمريكية، كما قُتل العديد من المقاتلين الذين وفدوا إلى العراق قُبيل عملية الغزو، وقتل العديد منهم، وتحديدًا في منطقة الأعظمية في بغداد، كما نقل عن شهود عيان أن هؤلاء المقاتلين حاربوا بشدة وبأسلحة خفيفة ومتوسطة ضد آليات ومشات الجيش الأمريكى، كما شهدت مستشفى اليرموك في بغداد، وفود 100 قتيل في الساعة أثناء تلك المعركة .

وبعد انتهاء المعركة دخلت القوات الأمريكية مدينة كركوك شمال العراق بتاريخ 10 أبريل 2003 ومدينة تكريت مسقط رأس الرئيس العراقى السابق صدام حسين بتاريخ 15 ابريل - 2003.