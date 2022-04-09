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السعودية.. الملك سلمان وولي عهده يتبرعان بـ50 مليون ريال

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القاهرة - سامية سيد - دشن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الحملة الوطنية للعمل الخيري الثانية التي أطلقتها منصة "إحسان"، بتبرع سخي بلغ 50 مليون ريال سعودي.

وحسب "واس"، قدم خادم الحرمين الشريفين تبرعا بمبلغ 30 مليون ريال للحملة، فيما قدم ولي العهد تبرعا بمبلغ 20 مليون ريال.

ووفق المصدر، يأتي ذلك في إطار ما توليه القيادة السعودية من عظيم اهتمام بدعم العمل الخيري، وامتدادا لحرصها على تشجيع قيم البذل والعطاء، وتحفيز المواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات على تعزيز التكافل الاجتماعي في شهر رمضان.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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