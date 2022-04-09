شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على الوقت المثالي لتناول التمر بالحليب في رمضان.. وما فوائده؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يعتبر التمر والحليب من المشروبات المغذية واللذيذة، وهما مكونان غذائيان يتميزان بقيمتهما الغذائية العالية وفوائدهما الصحية، وعند استخدامهما سويًا لصناعة مشروب التمر والحليب اللذيذ فإن هذا قد يساعدك على الحصول على فوائد مضاعفة.



يفضل تناول التمر بالحليب بعد الإفطار مباشرة، حيث تكون المعدة فارغة، ونظرًا لما يحتوي عليه الحليب والتمر من عناصر غذائية، ومن ضمنها الألياف التي تساعد على تحسين عملية الهضم، كما تجعلك تشعر بالامتلاء لفترة زمنية كبيرة، وبالتالي تجنبك زيادة الوزن، كما أن السكريات الطبيعية الموجودة في التمر تساعد في توفير الطاقة اللازمة لك، بعد صيام عدد ساعات كبير.

ولا يفضل أكله ليلًا، نظرًا لتناوله خلال وجبة الإفطار، وبالتالي يتسبب الإفراط في تناوله إلى حدوث مشكلات صحية في عسر الهضم، كما يمكن أن ينتج عنه الغثيان الذي يعيق نومك خلال المساء، بالإضافة إلى أن زيادة نسبة الألياف بالجسم تأتي بنتائج عكسية، حيث ينتج عنها اضطراب في الجهاز الهضمي، وبالتالي يصاب بعض الأشخاص بالإسهال، والإمساك والشعور بالانتفاخ.

فوائد التمر والحليب

لمشروب التمر والحليب العديد من الفوائد الصحية المحتملة، إليك قائمة بأهم فوائد التمر والحليب:

1. تحسين صحة القلب والشرايين

قد يساعد التمر الموجود في مشروب التمر والحليب على تحسين صحة القلب، وذلك لاحتوائه على مواد تساعد على خفض مستويات الكولسترول السيء وبالتالي التقليل من فرص الإصابة بتصلب الشرايين، كما يعتبر مشروب التمر والحليب مشروبًا غنيًا بالبوتاسيوم الذي يساعد عند الحصول عليه بكميات كافية على خفض فرص الإصابة بأمراض القلب بشكل عام.

2. بناء وتقوية العضلات

يحتوي مشروب التمر والحليب على نسبة عالية من البروتينات التي تحتاجها العضلات لتقويتها ولزيادة كتلتها في الجسم، لذا فإن هذا المشروب قد يكون خيارًا ممتازًا للرياضيين الذين يرغبون بزيادة الكتلة العضلية وخسارة الدهون الزائدة.

3. علاج فقر الدم

من فوائد مشروب التمر والحليب أن تناول هذا المشروب يوميًا قد يساعد على علاج فقر الدم (Anemia) ومنع الإصابة بها، ويعزى ذلك لاحتواء التمر على نسبة عالية من الحديد والذي يحتاجه الجسم لتحفيز صناعة خلايا الدم الحمراء وتحسين تدفق الدورة الدموية.

وبسبب احتواء التمر على نسبة جيدة من فيتامين ج، فإن الحديد الذي يحتوي عليه التمر يكون من السهل امتصاصه والاستفادة منه من قبل الجسم.

4. علاج الإمساك

قد يساعد مشروب التمر والحليب على علاج الإمساك والوقاية منه، خاصة عند تناوله على الريق صباحًا، وهنا من الممكن شرب الحليب الدافئ الممزوج بالتمر أو عمل كوكتيل من الحليب البارد والتمر، إذ يحتوي التمر على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على تليين الأمعاء وتسهيل مرور الفضلات الصلبة عبرها.

5. تقوية العظام والأسنان

من فوائد التمر والحليب أنه قد يساعد على إمدادك بجرعة جيدة من البروتينات والكالسيوم ومجموعة من المعادن المختلفة، مثل: السيلينيوم، والنحاس، والمغنيسيوم، وقد يساعد مزيج العناصر الغذائية المذكور آنفًا على تقوية العظام والأسنان بشكل ملحوظ، كما قد يساعد تناول مشروب التمر والحليب بانتظام على الحماية من هشاشة العظام.

6. تحسين صحة الجهاز العصبي

يحتوي مزيج التمر والحليب على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن التي قد يساعد الحصول على جرعات كافية منها يوميًا على الحفاظ على صحة الجهاز العصبي وحمايته من الأمراض المختلفة، خاصة العناصر الغذائية الآتية: فيتامين ب، والبوتاسيوم، والصوديوم.

7. فوائد التمر والحليب الأخرى

لا تقتصر فوائد التمر والحليب على ما ذكر فحسب، بل تمتد لتشمل الفوائد المحتملة الآتية:

إضفاء نضارة وإشراقة على البشرة ومحاربة علامات تقدم السن، وذلك بسبب احتواء هذا المشروب على نسبة جيدة من الفيتامينات والمعادن، مثل: فيتامين ج، وفيتامين د.

محاربة السرطانات بسبب غنى مشروب التمر والحليب بمضادات الأكسدة الهامة.

علاج الضعف الجنسي لدى الرجال، إذ يحتوي مشروب التمر والحليب اللذيذ على أحماض أمينية قد تساعد على تحسين جودة الحيوانات المنوية وزيادة عددها.

الوقاية من الإصابة بآلام المفاصل وعلاجها.

اكتساب الوزن بطريقة صحية.

علاج الكحة وتخفيف تراكم البلغم.

طريقة إعداد التمر والحليب

من الممكن الاستفادة من مزيج التمر والحليب عبر تناوله وإعداده بعدة طرق، وهذه أكثر طرق إعداده شيوعًا:

قم بتحضير المكونات الآتية: كوبان من الحليب قليل الدسم، و10 حبات من التمر، ورشة من القرفة، ونصف كوب من الحليب لنقع التمر.

قم بنزع البذور من التمر، ثم قم بنقع التمر في كمية قليلة من الحليب واتركه ليلة كاملة، خاصة إذا كان نوع التمر المستخدم جافًا بطبيعته.

قم بتسخين الحليب بما يحتوي عليه من تمر، وعندما يصبح المزيج دافئًا، ضعه في الخلاط الكهربائي للحصول على معجون متجانس.

قم بتسخين كوبي الحليب إلى أن يصل الحليب درجة الغليان، وبعد ذلك أضف معجون التمر والحليب إلى المزيج مع القليل من القرفة وحرك المزيج جيدًا.

تقديم مشروب التمر والحليب ساخنًا مع الإفطار.