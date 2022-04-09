ما هي الأطعمة التي يؤدي تناولها إلى الخمول في رمضان؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

نشعر في بعض الأحيان بخمول مفاجئ بالجسم بعد تناول وجبة ما، ويتكرر هذا الأمر بشكل أكبر خلال شهر رمضان ويرجع البعض سبب هذا الخمول إلى كثرة تناول الطعام، وخاصة في هذا الشهر الكريم بعد ساعات طويلة من الصيام والامتناع عن الطعام.



وفجر خبراء التغذية مفاجأة مفادها بأن نوع الغذاء وليس الكم هو الذي يسبب الخمول وفق موقع Eat This,Not That الذي وضع قائمة بأسوأ الأطعمة التي يؤدي تناولها إلى الخمول، الذي يمكن أن يسبب عائقا في حياتنا اليومية:

يمنح تناول الدجاج المقلي الشعور بالراحة للحظة الأولى، ولكن، بحسب الخبراء وعلى غرار الأطعمة المقلية الأخرى، بسبب كثرة الشحوم والإضافات الصناعية، فهي ليست على رأس القائمة الصحية.

المشروبات الغازية

توضح خبيرة المجلس الطبي الدكتورة ليزا يونغ أن المشروبات السكرية مثل الصودا تسبب ارتفاعا فوريا في مستويات السكر في الدم، يتبعها انخفاض سريع، وتؤثر تقلبات السكر في الدم على مستويات الطاقة في الجسم، وتضيف يونغ بأن السكر النقي مثل الصودا يرتبط أيضا بالالتهابات التي يمكن أن تؤدي إلى التعب، وتوصي يونغ بمحاولة استبدال المشروبات الغازية المحلات بالسكر، بالماء او المياه الغازية.

تقول لوران مانيكر مؤلفة كتاب "The First Time Mom's Pregnancy Cookbook" :"إن الاستهلاك العالي للسكر يمنع إنتاج الأوريكسين - وهي مادة كيميائية في دماغك تحفز الشعور باليقظة، لذلك ، كلما زادت كمية السكر التي تتناولها، كلما شعرت بالنعاس إنه يتعارض مع الهدف المتصور لإبقائك نشيطا بالفعل".

الحبوب المكررة

الحبوب المكررة هي الحبوب المخصبة أو الحبوب التي تم استبدال بعض عناصرها الغذائية أثناء المعالجة.

وبحسب الخبيرة يونغ فإن الحبوب المكررة مثل الخبز الأبيض والمعكرونة البيضاء يمكن أن تسهم في انخفاض مستويات الطاقة، وتضيف يونغ "يتم هضمها بسرعة، مما يؤدي إلى ارتفاع (ومن ثم انخفاض سريع) في مستويات السكر في الدم، وعندما ينخفض سكر الدم في النهاية، تستنفد مستويات الطاقة لديك".