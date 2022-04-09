تويتر تضيف ميزة جديدة.. تعرف عليها!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يختبر تويتر ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إزالة أنفسهم من منشور تم ذكرهم فيه، والخروج من سلاسل الرسائل الطويلة وغير المرغوب فيها.



كانت الميزة التي يطلق عليها “Unmention” ميزة مطلوبة على نطاق واسع بين المستخدمين الذين تم وضع علامة عليهم بانتظام في التغريبدات، وهو أمر ألمحت الشبكة الاجتماعية إلى إطلاقه في الماضي.

وقد تم الكشف لأول مرة عن مفهوم زر إلغاء الإشارة “Unmention” في يوليو من العام الماضي، ولا تزال هذه الميزة تجريبية لمستخدمي موقع “تويتر” في الوقت الحالي.

لاستخدام الميزة الجديدة، عندما يتم نشرها على نطاق أوسع، ما عليك سوى اختيار" إلغاء الإشارة إلى نفسك من هذه المحادثة " من قائمة "مزيد من المعلومات "وستتم إزالة الرابط إلى ملفك الشخصي."

الميزة متاحة بالفعل لبعض المستخدمين، لكن تويتر تقول إنها لا يمكنها تحديد تاريخ معين الآن لتكون الميزة متاحة على نطاق واسع على الويب أو على الهاتف المحمول.

هناك ميزة أخرى حول الإشارات، تم اقتراحها في عام 2021، وهي القدرة على منع بعض المستخدمين من الإشارة إليك في المستقبل.

عندما يشير إليك شخص ما لا تتابعه على تويتر، فستتلقى إشعاراً خاصاً. إذا قمت بإلغاء الإشارة إليك من هناك، فلن يتمكن كاتب التغريدة من الإشارة إليك مرة أخرى، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.