عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مواصفات Galaxy M53 5G.. سلاح سامسونج في مواجهة شاومي وريلمي

السبت 9 أبريل 2022

الخليج 365

ضمن هواتف فئة (M)، كشفت شركة سامسونج عن الهاتف Galaxy M53 5G، والذي يتميز بالعديد من المواصفات والقدرات تمكنه من المنافسة ضمن أجهزة الفئة الاقتصادية.



وتقدم الشركة الكورية الجنوبية هواتف (M)، كنسخة اقتصادية من هواتف الفئة (A)، لمنافسة هواتف ريلمي وشاومي.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy M53 5G

يأتي هاتف سامسونج Galaxy M53 5G، بالعديد من المواصفات أبرزها أنه يعمل بمعالج من النوع (MediaTek Dimensity 900) ثماني النواة، مع واجهة سامسونج (One UI 4.1) بنظام تشغيل (Android 12).

ويتميز الهاتف بشاشة من النوع (Super AMOLED Plus)، حجمها 6.7 بوصة، ودقتها (1080×2408) بيكسل، وجودة (FHD+)، ومعدل تحديث 120 هرتز، وفقا لموقع "mobizil".

هاتف سامسونج الجديد، يأتي ببطارية ليثيوم ايون، حجمها 5 آلاف مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، من خلال شاحن من النوع (USB Type C).

ويأتي هاتف سامسونج Galaxy M53 5G، بذاكرة داخلية مساحتها 128 جيجابايات، وذاكرة عشوائية (رام) 6 جيجابايت.

يتميز هاتف سامسونج الجديد بكاميرا خلفية رباعية (108 – 8 – 2 – 2) ميجابيكسل، وكاميرا أمامية "سيلفي" 32 ميجابيكسل، وتتميز الكاميرات بدعمها فلاش (LED)، كما أنها تدعم (Panorama)، و(HDR).

ووفقا لموقع "gsmarena"، هاتف سامسونج Galaxy M53 5G يأتي بثلاثة ألوان هي الأزرق والأخضر والبني.

مميزات هاتف سامسونج Galaxy M53 5G

يدعم هاتف سامسونج Galaxy M53 5G مجموعة من المميزات، أبرزها دعمه الفتح عن طريق الوجه، ودعم مستشعر (NFC)، ودعم بصمة الإصبع وهي على زِر الباور.

كما أن هاتف سامسونج Galaxy M53 5G يدعم تركيب شريحتين اتصال 5G مع كارت ميموري حجمه 1 تيرابايت.

سعر هاتف سامسونج Galaxy M53 5G

لم تكشف شركة سامسونج الكورية عن سعر هاتفها الجديد سامسونج Galaxy M53 5G حتى الآن.