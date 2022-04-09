شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا تتهم روسيا بقصف محطة القطارات في أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن القوات الروسية مسؤولة عن الهجوم الصاروخي الدامي على محطة للقطارات في مدينة كراماتورسك الأوكرانية، الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 50 شخصاً.



وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن النفي الرسمي من روسيا "غير مقنع".

وأضاف "تقييمنا أنه كان ضربة روسية استخدموا فيها صاروخاً باليستياً قصير المدى".

وفي إشارة لحصيلة القتلى، قال إن الهجوم مع ذلك مثال آخر على "وحشية" روسيا، و"عدم مبالاة" بالضحايا المدنيين.