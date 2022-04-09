باحثون: تنشيط بالليزر لجزء من بالون المريء في عمليات التخسيس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

اقترح باحثون من كوريا الجنوبية تطوير عميلة زرع الدعامة أو البالون في المريء للتخسيس، بطلاء الجزء المزروع بصبغة تنشط بالليزر لتقضي في أسبوع على الخلايا المنتجة لهرمون الغريلين، أو"هرمون الجوع".



وحسب دورية الجمعية الكيميائية الأمريكية، طور باحثان كوريان مع زملاء آخرين الدعامة التي ابتكراها لعلاج السمنة لتصبح أكثر فاعلية وأقل في تأثيراتها الجانبية.

وبدل زرعها لقمع الشهية فإنها ستعمل على تقليل مستوى هرمون الغريلين الذي تنتجه الخلايا القريبة من الجزء العلوي من المعدة.

وتسببت الدعامة سابقاً في مضاعفات منها ارتداد حمض المعدة، وارتفاع الحموضة ما جعلها غير جذابة لعلاج البدانة التي لا تنجح في التخلص منها برامج التغذية والتمارين.

وأقام فريق البحث تجارب على الحيوانات ثبت أنها آمنة. حيث تزرع الدعامة عبر الفم بعد تخدير موضعي، وعند تعريضها لضوء الليزر تطلق نوعاً نشطاً من الأكسجين لقتل الخلايا المنتجة لهرمون الجوع، في غضون أسبوع، قبل إزالة الدعامة لتفادي آثارها الجانبية.

وتولى صندوق تطوير الأجهزة الطبية الكوري الممول من الحكومة الكورية الجنوبية تمويل هذه الأبحاث التقنية الجديدة التي أثبتت فاعليتها، وتنتظر خطوات بسيطة من التطوير لتصبح ملائمة للاستخدام البشري.