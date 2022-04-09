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ما هو أعراض "أوميكرون" أقل بثلاثة أيام من "دلتا"؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت دراسة بريطانية إن من تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس تقل فترة الأعراض لديهم بمعدل 3 أيام إذا كانوا أصيبوا بمتغير أوميكرون مقارنة بمن أصيبوا بمتغير دلتا.

 

وبحسب الدراسة التي أجريت في كينجز كوليدج بلندن يبلغ متوسط أعراض الإصابة بأوميكرون 4.4 أيام، بينما يبلغ متوسط أعراض افصابة بدلتا 7.7 أيام.

 

ووفقاً لموقع "نيو ساينتست"، قامت كريستينا ميني وزملاؤها بتحليل بيانات الإصابة لـ 63 ألف شخص ثبتت إصبتهم بكوفيد-19 بين يونيو (حزيران) الماضي ويناير (كانون ثاني) 2022.

 

وأظهرت الدراسة أن 17 بالمائة ممن أصيبوا بأوميكرون أبلغوا عن فقدان حاسة الشم، بينما بلغت النسبة بين من أصيبوا بدلتا 53 بالمائة.

 

ولاحظ فريق البحث أن من أصيبوا بأوميكرون كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن التهاب في الحلق والصوت الأجش مقارنة بالمصابين بدلتا، في حين ارتبطت الإصابة بدلتا أكثر بضباب الدماغ والصداع والحمى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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