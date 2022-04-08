شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تُثمن جهود الكويت لترسيخ دعائم حفظ الأمن والسلم الدوليين بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نائب وزير الشؤون الخارجية فى اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى زيهيو روى، إن الجهود التي قامت وتقوم بها دولة الكويت تعمل على ترسيخ دعائم حفظ الأمن والسلم الدوليين فى المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية - فى بيان مساء اليوم /الجمعة/ - أن السفارة الكويتية في بكين أشارت إلى أن تصريحات المسؤول الصيني جاءت خلال اجتماعه مع سفير دولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية سميح جوهر حيات، فى المقر الرئيسى للحزب الحاكم فى وسط العاصمة بكين.



ونقل البيان عن المسؤول الصيني تأكيده استراتيجية العلاقات الثنائية التي تربط الصين بالكويت وضرورة تعزيزها في المجالات كافة.



وأوضح روي أن دولة الكويت باعتبارها عضوًا مهمًا وناشطًا في مجلس التعاون الخليجي ظلت تلعب دورًا إيجابيًا لتعزيز التعاون الجماعي بين الصين ودول المجلس.



وأضاف أن دولة الكويت ساهمت في إطلاق المفاوضات بشأن إقامة منطقة التجارة الحرة بين الصين ودول المجلس، مشيرًا إلى أن بكين تتطلع بشغف إلى توقيع هذه الاتفاقية الهامة قريبًا.

وأشار المسؤول الصيني إلى أن هناك توافقًا كبيرًا للرؤية التنموية الاستراتيجية لدى قيادتي البلدين، حيث تنسجم الخطة التنموية الكويتية لعام 2035 مع المبادرة الصينية "الحزام والطريق" في تخطيط النمو.



من جانبه، قال السفير حيات إنه بحث مع روي أطر تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين وأوجه التعاون والشراكة العميقة المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات الحيوية والهامة إضافة إلى التطرق إلى كافة التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.