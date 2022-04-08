شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تبحث مع كندا سبل تطوير العلاقات وتعزيز التعاون فى مختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتى خلال اتصال هاتفى مع نظيرة الكندى جيستين ترودو، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما بحث الجانبان خلال الاتصال اليوم الجمعة، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون فى مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

كما جرى استعراض وجهات النظر حول آخر المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتنسيق مواقف البلدين تجاهها.