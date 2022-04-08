شكرا لقرائتكم خبر عن المصلون يؤدون صلاة أول جمعة في شهر رمضان بالمسجد الحرام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى زوار بيت الله وضيوف الرحمن اليوم، صلاة الجمعة الأولى فى شهر رمضان لهذا العام، فى المسجد الحرام، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووكالاتها وإداراتها لقاصدي الحرمين الشريفين، في أجواء روحانية سادها الأمن والأمان والراحة والاستقرار، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان، الذين يحرصون على تحقيق وتوفير سبل الراحة لقاصدي بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وأمان.

ووفقا لموقع رئاسة شؤون الحرمين، فشهد الحرم المكي توافد قاصديه من عمّار ومصلين منذ الصباح الباكر، حيث امتلأت أروقته وأدواره وساحاته بالمصلين وامتدت صفوفه إلى الساحات والطرق المؤدية إلى المسجد الحرام، وقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتنفيذ خططها التي أعدتها على أرض الواقع بكل دقة ووفق ما هو مرسوم لها وحرصت على التعاون والتنسيق فيما بينها وبين الجهات المختصة.

وقد كثفت جميع الوكالات وإداراتها التوجيهية والإرشادية والخدمية والفنية والهندسية والحشود والأمن بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها لاستقبال قاصدي البيت العتيق ومتابعة تدفق الحشود والتأكد من انسيابية الحركة والأمن والسلامة، والدخول من الأبواب المخصصة مراعاةً للزحام، وتوجيههم للأبواب والمساحات الأقل كثافة.















