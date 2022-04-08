شكرا لقرائتكم خبر عن وصول السفيرين السعودى والكويتى لدى لبنان إلى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري، بعد ظهر اليوم الجمعة، إلى مطار رفيق الحريري بيروت الدولي قادما من المملكة العربية السعودية، كما وصل سفير دولة الكويت في لبنان عبد العال سليمان القناعي. وفق موقع الجديد اللبناني.

وكان في استقباله في صالون الشرف في المطار، المستشار في السفارة الكويتية في لبنان عبد الله الشاهين واركان السفارة الكويتية في لبنان.

وبعد مساعى كويتية عربية حثيثة لحلحلة الأزمة، أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن عودة سفير خادم الحرمين الشريفين إل لبنان، موضحة أن تلك الخطوة جاءت تلبية لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة فى لبنان، وتأكيدًا لما ذكره رئيس الوزراء اللبنانى من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجى ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التى تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجى، وأكدت المملكة على أهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربى متمثلةً بمؤسساتها وأجهزتها الوطنية، وأن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى شعبها بالاستقرار والأمان فى وطنه.