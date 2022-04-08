شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يرحب بنقل الصلاحيات الرئاسية فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الاتحاد الأوروبي بقرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بنقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي، معربا عن تقديره لدور مجلس التعاون الخليجي في عقد المحادثات بين اليمنيين، دعما لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي اليوم الجمعة: أن هذه الخطوة المشجعة تدعم الهدنة الأخيرة التي توسطت فيها الأمم المتحدة واستمرت شهرين بين أطراف النزاع في اليمن، ويمكن أن تخلق المزيد من الزخم لتسوية سياسية شاملة للصراع. ونحن نشجع جميع الجهات الفاعلة، لاسيما الحوثيين، على احترام الهدنة والمشاركة مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج دون شروط مسبقة.

وأضاف البيان "يرحب الاتحاد الأوروبي بالإعلان عن دعم مالي كبير من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فضلا عن إعلان المملكة العربية السعودية بشأن مساعدات الوقود والمساهمات في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية. فبعد سبع سنوات من الصراع الطويل والمدمر، توفر هذه المساعدة دعما حيويا لشعب اليمن.