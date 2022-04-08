شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الخارجية الليبية: الانتخابات النزيهة هى الحل الوحيد للوصول إلى الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أن استقرار بلادها يعد استقرارا للمنطقة برمتها ولكل الدول العربية، مشيرة إلى أن الانتخابات النزيهة هي الحل الوحيد للوصول إلى الاستقرار وبر الأمان.

جاء ذلك، خلال تصريح صحفي، أدلت به المنقوش، عقب استقبالها من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس على هامش زيارتها للجزائر.

وأوضحت وزيرة الخارجية الليبية أن زيارتها للجزائر جاءت لدعم جهود حكومة الوحدة الوطنية بغية الوصول إلى انتخابات نزيهة وشرعية.

وأضافت أن الرئيس تبون أكد التزامه والتزام حكومة الجزائر لدعم جهود حكومة الوحدة الليبية، وصولا إلى انتخابات نزيهة قريبا بإذن الله، وهو الحل الوحيد للشعب الليبي للوصول إلى الاستقرار وبر الأمان.

كما نوهت وزيرة الخارجية الليبية إلى أن هذا اللقاء تناول - كذلك - عدة ملفات "تهم" البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى الحديث حول أهمية استقرار ليبيا لأنه يعد استقرارا للمنطقة برمتها ولكافة الدول العربية.