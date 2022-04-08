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الأمم المتحدة تعلن استعدادها للعمل مع مجلس القيادة الرئاسى اليمنى

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القاهرة - سامية سيد -  أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك استعداد المنظمة الأممية للعمل مع مجلس القيادة الرئاسي الذي تم تشكيله حديثا.

وقال دوجاريك في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء الخميس، إن الأمم المتحدة على استعداد كذلك للعمل مع الأطراف اليمنية للتوصل إلى هدنة دائمة وتسوية مستدامة وشاملة للصراع اليمني.

يأتي هذا في وقت كان قد أعلن فيه الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، قد أعلن تشكيل مجلس قيادة رئاسي ونقل جميع صلاحياته إليه لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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