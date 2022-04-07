شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى يرحبان بالاتفاق المبدئى بين لبنان وصندوق النقد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونتسكا بالاتفاق على مستوى الموظفين الذى تم الإعلان عنه اليوم بين لبنان وصندوق النقد الدولى.

وأكدت فرونتسكا أن الاتفاق يعد خطوة مهمة نحو التعافى الاقتصادى، معبرة عن أملها في أن يكون حافزا لتسريع مجموعة من الإصلاحات التى طال انتظارها.

من جابنها، رحبت بعثة الاتحاد الأوروبى فى لبنان بالإعلان عن الاتفاق اليوم، معتبرة أنه خطوة رئيسية نحو برنامج انتعاش اقتصادي شامل قائم على الإصلاحات.

وأكدت البعثة استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم.

وأعلن صندوق النقد الدولي في وقت سابق اليوم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية على مستوى الموظفين (مبدئي) بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن دعمها بترتيب تمويل ممدد مدته 46 شهرا مع طلب الحصول على 2,173,9 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 3 مليارات دولارات أمريكية).