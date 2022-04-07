شكرا لقرائتكم خبر عن عضو البرلمان الأوروبى: سنقوم بتحليل شامل للعملية الانتخابية بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات اللبنانية عضو البرلمان الأوروبي جورجي هولفيني إن البعثة ستقوم بتحليل شامل للعملية الانتخابية التي ستجري في 15 مايو المقبل في ضوء المراقبة الطويلة المدى التي تغطي كل المناطق اللبنانية.

وأضاف هولفيني ،في تصريحات له عقب لقائه بالرئيس اللبناني ميشال عون اليوم، أن البعثة جاءت إلى لبنان تلبية لدعوة من وزارة الداخلية والبلديات، موضحا أن مراقبة الانتخابات اللبنانية يعبر عن التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الديموقراطية والسلام فيه ككيان نزيه ومستقل.

وأكد أن الدفعة الأولى من البعثة وصلت إلى بيروت في السابع والعشرين من مارس الماضي، موضحا استمرارها حتى السادس من يونيو المقبل، على أن تقوم البعثة بنشر التوصيات في مرحلة لاحقة.

وأوضح أنه سيقوم بزيارات لعدد من المناطق اللبنانية، مشيرا إلى أن التقرير النهائي سيتضمن التقييم النهائي للعملية الانتخابية فضلا عن التوصيات بالاصلاحات الممكنة في العمليات الانتخابية المقبلة، معتبرا أن هذا الأمر يعود القرار بشأنه إلى البلد ومواطنيه.

وأشار إلى أن هناك نحو 200 مراقب سيتولون مهمة مراقبة الانتخابات في الداخل بحرفية وشفافية وحياد، مؤكدا أن افرادا من البعثة سيراقبون أيضا العملية الانتخابية في عدد من الدول الأوروبية وفق المعايير والقواعد ذاتها التي ستطبق في لبنان.