شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير يكشف أن الدولار يهبط دون مستوى 75 روبلاً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ارتفعت العملة الروسية اليوم الخميس، أمام نظيرتيها الأوروبية والأمريكية، وجرى تداول الدولار دون مستوى 75 روبلاً، وذلك للمرة الأولى منذ 16 فبراير (شباط) الماضي.



وانخفض سعر صرف الدولار في بداية التعاملات دون مستوى 75 روبلاً، وذلك للمرة الأولى منذ 16 فبراير (شباط) الماضي، فيما تراجع سعر صرف العملة الأوروبية "اليورو" دون مستوى 81 روبلاً للمرة الأولى منذ 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وفقاً لما ذكرته "روسيا اليوم".