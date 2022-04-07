ميزة مرتقبة لـ "واتساب".. التواصل مع جهات اتصال غير محفوظة بسهولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

على الرغم من طبيعته المليئة بالميزات، لا يزال تطبيق واتساب لا يحتوي على طريقة سهلة للتواصل مع جهات الاتصال الغير المحفوظة لدى المستخدمين، إلا أن التقارير تقول إن شركة واتساب تعمل على إدخال هذه الميزة على تطبيقها قريباً.



أظهر إصدار واتس أب بيتا 2.22.8.11، التجريبي على نظام أندرويد، أن الشركة تعمل على إدخال ميزة الاتصال بسهولة مع جهات الاتصال غير المحفوظة لدى المستخدمين. يكشف التصميم أن النقر ببساطة على رقم غير محفوظ في فقاعة محادثة سيفتح لك بعض الخيارات، أحدها سيسمح لك بالاتصال بهذا الرقم المعين على الفور. تشمل الخيارات الأخرى التي تظهر عند النقر على هذا الرقم غير المحفوظ أيضًا "طلب" و "إضافة إلى جهات الاتصال".

أحد القيود الرئيسية التي ينطوي عليها هذا الخيار هو أنه سيعمل فقط مع الأرقام الموجودة في الدردشة التي يمكنك النقر فوقها. هذا يعني أنه يتعين على شخص آخر أن يرسل لك هذا الرقم أو يجب عليك إرساله إلى شخص ما قبل أن تتمكن من النقر عليه لفتح الخيارات الجديدة.

لا تزال الميزة تجريبية وستستغرق بعض الوقت قبل أن يتمكن المستخدمون من رؤيتها في الإصدار الثابت من التطبيق. حتى ذلك الحين، فإن الطريقة الوحيدة لبدء محادثة مع جهة اتصال غير محفوظة هي فتح متصفح على هاتفك وزيارة عنوان URL https://wa.me/phonenumberحيث يمكن استبدال عبارة “رقم الهاتف" بالرقم الذي تريد مراسلته، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس.