شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى: العمل قائم لتذليل العقبات أمام انجاز الانتخابات النيابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن العمل قائم لتذليل العقبات أمام انجاز الانتخابات النيابية رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها لبنان.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم بقصر الرئاسة ببعبدا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النائب في البرلمان الأوروبي جورجي هولفيني وأعضاء البعثة.

واعتبر عون الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها لبنان كان من الممكن التخفيف من حدتها على المقترعين لو اعتمد "الميجاسنتر" (مركز الاقتراع الكبرى)، موضحا أن السلطة التشريعية أسقطت هذا الاجراء الذي كان من شأنه أن يمكن الناخب من ممارسة حقه الدستوري وهو في مكان سكنه عوضا عن الانتقال إلى البلدات البعيدة في الشمال والبقاع والجنوب مما سيكبده مصاريف إضافية بسبب ارتفاع سعر المحروقات، الأمر الذي قد ينعكس بالسلب على إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع.

وأبلغ الرئيس عون رئيس البعثة بأن كل الترتيبات اتخذت من أجل إجراء الانتخابات في موعدها في أجواء من الحرية والديمقراطية والشفافية، مشيرا إلى أن عدد المرشحين بلغ رقما قياسيا وكذلك عدد القوائم الانتخابية التي تم تسجيلها والتي تضم 118 إمرأة لأول مرة في الانتخابات.

وأكد عون على ترحيب لبنان بمراقبة الاتحاد الأوروبي للانتخابات النيابية في 15 مايو المقبل أسوة بما حدث في انتخابات الأعوام 2005 و2009 و2018، مشيرا إلى أهمية تعزيز الإشراف على تمويل الحملات الانتخابية وتمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من القيام بدورها كاملا في مجال الرقابة.

من جانبه، شكر رئيس البعثة هولفيني عون لموافقة لبنان على أن تتولى بعثة من الاتحاد الأوروبي مراقبة الانتخابات، لافتا إلى أن نحو 200 مراقب سيتولون هذه المهمة بحرفية وشفافية وحياد وسيبدأون عملهم قبل موعد الانتخابات ويستمرون الى ما بعدها.