شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يُرحب بقرار إنشاء مجلس قيادة رئاسى فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وكان الرئيس اليمني، قد أصدر قرارا في وقت سابق اليوم، بتشكيل مجلس قيادة رئاسي ينقل كافة صلاحياته له وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، كما أصدر قرارا بإعفاء نائبه علي محسن الأحمر من منصبه.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الخميس، أن الأردن يدعم جهود حل الأزمة اليمنية وصولا إلى حل سياسي يستند إلى المرجعيات المعتمدة الثلاث، بما يفضي إلى إنهاء الأزمة في اليمن، وتحقيق الأمن والاستقرار، وبما يضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه .

وثمن البيان الدعم العاجل الذي أعلنت عنه اليوم السعودية والإمارات لدعم الاقتصاد اليمني، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، وتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة.