تعرف على أول دليل على فائدة بدائل الملح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أثبتت أبحاث جديدة أن "بديل الملح" قليل الصوديوم، مع إضافة البوتاسيوم يقلل خطر النوبات القلبية والموت بالسكتة الدماغية بين المعرضين لها.



وأظهرت النتائج أن بديل الملح يقلل الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 14 %، وعدد السكتات الدماغية والنوبات القلبية مجتمعة بـ13%.

ودعا توماس لونغ المشرف على الدراسة من معهد جورج للصحة العالمية في أستراليا إلى اعتبار بديل الملح توصية رئيسية لتقليل الصوديوم، وآثاره.

وحسب موقع "ساينس دايلي"، جُرب بديل الملح على 21 ألف شخص في 5 مقاطعات صينية مختلفة، خضعوا لمتابعة مدة 5 أعوام بداية من أبريل (نيسان) 2015، وأظهرت النتائج انخفاض الوفيات بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية بينهم.

وقال لونغ في عرضه لنتائج الدراسة في مؤتمر أمراض القلب في واشنطن الإثنين: "يعتبر استبدال الملح تدخلاً فعالاً ومنخفض الكلفة في كثير من البلدان، حيث يأتي معظم مدخول الصوديوم من الملح المضاف أثناء الطهي المنزلي، والذي يمكن استبداله بسهولة".

ويتوفر بديل الملح بسعر يزيد عن ملح الطعام بمرة ونصف، ويعتبر قليل الكلفة.

ويتسبب استهلاك الملح الزائد، أكثر من 5 غرامات يومياً، في 3 ملاين وفاة كل عام حول العالم.

وتسجل 4 من كل 5 وفايات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، بين الذين تقل أعمارهم عن 70 عاماً