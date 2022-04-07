السعودية ترحب بقرار الرئيس اليمنى نقل السلطة إلى مجلس القيادة

القاهرة - سامية سيد - رحبت المملكة العربية السعودية بالإعلان الرئاسي الذي أصدره الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن المملكة تؤكد دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة اليمنية.

أعلنت المملكة العربية السعودية، الخميس، تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار، بينها مليارا دولار مناصفة مع دولة الإمارات للبنك المركزي اليمني.

وقدمت السعودية دعماً بمليار دولار، منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما أعلنت المملكة عن تقديم 300 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022، لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية.

ودعت المملكة إلى عقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني وتوفير المشتقات النفطية.

وحثت السعودية مجلس القيادة الرئاسي بالبدء في التفاوض مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن فترة انتقالية تنقل اليمن إلى السلام والتنمية ولينعم الشعب اليمني بالأمن والاستقرار.

واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس.

وأكد الأمير محمد بن سلمان حرص المملكة أن ينعم اليمن بالأمن والاستقرار ويعم الازدهار في البلد الشقيق، وعبر عن دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي اليمني وتطلعه في أن يسهم تأسيسه في بداية صفحة جديدة في اليمن تنقله من الحرب إلى السلام والتنمية، آملاً بأن تكون المرحلة القادمة مختلفة، منوهاً بما لمسه من عزم وتفاؤل الجميع، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).