شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخصين فى انفجار عبوة ناسفة بدمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب شخصان اثنان بجروح، اليوم الأربعاء، إثر انفجار عبوة ناسفة في العاصمة السورية دمشق.

وقال مصدر في شرطة دمشق لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة المصابين على طريق المتحلق الجنوبي في دمشق، مؤكدا أنه تم نقلهم إلى مستشفى المجتهد.

وشهدت سوريا أول الأسبوع الجارى مقتل قيادى بارز من "قسد" وأصيب آخرون في استهداف جوي عبر طائرة مسيرة تركية استهدفت سيارة كانت تقلهم في ريف محافظة الحسكة.

وأضافت المصادر أن "طائرة مسيرة قصفت سيارة من نوع "آتش ون"، على الطريق الدولي (M4) شمال شرقي الحسكة كان بداخلها القيادي وقد لقي مصرعه على الفور خلال الهجوم.

وفي استهداف أخر، قُتل 3 مسلحين من "قسد" المدعومة من الجيش الأمريكي، وأصيب آخرون بجروح جراء هجوم مسلح بقذيفة (آر بي جي) استهدف سيارتهم على طريق (أبيض) جنوب غربي محافظة الحسكة.

وقبل ساعات من الهجوم الثاني كان 3 مسلحين آخرين قتلوا جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" كانوا يستقلونها في بلدة (الصور) شمالي محافظة دير الزور.