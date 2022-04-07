عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد تسمم 63 بريطانيا من شوكولاتة.. أول تحرك من جهاز حماية المستهلك المصري

الخميس 7 أبريل 2022

الخليج 365

بعد تداول وسائل إعلام عالمية تسجيل إصابات بمرض السالمونيلا في أوروبا، بسبب شيكولاتة "كندر" اتخذت جهات معنية مصرية إجراءات بشأنها.



وبحسب بيان صحفي للمهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، فإن الإدارات المعنية بضبط ورقابة الأسواق شنت حملات كإجراء وقائي، لجمع عينات من الشيكولاتة، لفحصها والتأكد من خلوها من ذلك المرض، بعد تسجيل بريطانيا 63 حالة تسمم بسبب الشيكولاتة.

وقال رئيس الجهاز: "رغم عدم وجود دلائل أو بلاغات أن مصر استوردت أي تشغيلة إنتاج من التشغيلات المشكوك في تسببها فى الإصابه بمرض السالمونيلا، فإن هذا الإجراء يهدف إلى التأكد من سلامة المنتجات على الصحة وخلوها من أي مكونات قد تضر بصحة وسلامة المواطنين".

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن تشغيلات الإنتاج المشكوك فيها تم إنتاجها في بلجيكا وتم بيعها في بعض دول أوروبا وليس من بينها مصر، إلا أنه لا يمكن التهاون في التأكد من أن أي منتج بالأسواق المصرية لا يسبب ضررا بصحة وسلامة المواطنين.

وأضاف رئيس الجهاز في بيان صحفي أنه سيتم الإعلان عن نتائج تحليل العينات فور ورودها من المعامل المركزية لوزارة الصحة تطبيقا لمبدأ الشفافية.