شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ اعتقالات واعتداءات على المقدسيين في باب العامود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلى، مساء الاربعاء، خمسة فلسطينيين من منطقة باب العامود في القدس.

وانتشرت قوات الاحتلال الاسرائيلى بأعداد كبيرة في شوارع القدس "باب العمود، الساهرة، السلطان سليمان، شارع نابلس، ونصبت الحواجز عند بعض المفارق.

واعتدت قوات "وحدة المستعربين" على فتى بالضرب المبرح خلال اعتقاله، كما أوقفت القوات الإسرائيلية الفتية والشبان واحتجزتهم داخل غرف المراقبة واخضعتهم للتفتيش الجسدي .

ومنذ اليوم الأول لشهر رمضان تقمع قوات الاحتلال الفلسطينيين في منطقة باب العمود بالضرب والاعتقال.