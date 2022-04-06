شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائمة بأفضل الهواتف بأسعار تبدا من 4000 آلاف جنيه في 2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أبريل 2022

الخليج 365

ضمت قائمة أفضل الهواتف الذكية في عام 2022 والتي تبدأ أسعارها من 4000 جنيه العديدي من الموبايلات حيث تتنافس العديد من الشركات على طرح هواتف في الفئة المتوسطة التي تلبي تطلعات المستخدمين وتكون في نفس الوقت بسعر منافس وفي متناول يده.



وكان من أفضل ثلاث هواتف في تلك الفئة والتي تترامح أسعارها بين 4 إلى 5 ألاف جنيه هي هاتف سامسونج Galaxy A13 و هاتف هواوي Nova 8 SE 4G وهاتف Oppo A96 التي نستعرضها في السطور التالية:

هاتف سامسونج Galaxy A13

يعد هاتف Galaxy A13 من أفضل الهواتف في عام 2022 في الفئة المتوسطة والتى تستهدف الشباب بشكل خاص، وبدأت سامسونج توجه عدد من هواتفها للمنافسة فى الفئة المتوسطة بعد ان كانت تنافس هواتف ايفون في الفئة العليا.

مميزات هاتف سامسونج Galaxy A13

ـ شاشة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، دقة عرضها 1600 × 720 بكسل.

ـ معدل تحديث يبلغ 60 هرتز، محمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass 5.

ـ كاميرا خلفية ثلاثية، الكاميرا الأساسية تأتي بمستشعر بدقة 50 ميجابكسل.

ـ كاميرا أمامية مميزة بدقة 8 ميجابكسل.

ـ معالج سامسونج Dimensity 700.

ـ تكوينات متعددة للذاكرة بسعة تبلغ 4 أو 6 أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام

ـ سعة 64 أو 128 جيجابايت لذاكرة التخزين الداخلية.

ـ بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 واط.

ـ واجهة One UI 4.1 .

ـ نظام أندرويد 12.

هاتف هواوى Nova 8 SE 4G

تعود هواوي للمنافسة من جديد فى الفئة المتوسطة ,غن افتقدت الكثير من المزايا بسبب غياب خدمات جوجل ، ولكن يعد هاتف Nova 8 SE 4G من أفضل الهواتف في عام 2022 ، حيث طرحته هواوي في السوق المصري بسعر 5000 جنيه.

مواصفات هاتف هواوى Nova 8 SE 4G:

ـ شاشة OLED، قياس 6.5 بوصة، وبجودة FullHD.

ـ مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ـ كاميرا خلفية رباعية الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بمستشعر بدقة 8 ميجابكسل.

ـ مستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

ـ كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ـ معالج Kirin 710A .

ـ بطارية بقوة 3800 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات.

هاتف أوبو Oppo A96

يعتبر هاتف Oppo A96 من هواتف الفئة المتوسطة المتميزة في قائمة أفضل هواتف 2022 حيث يقدم أفضل قيمة مقابل سعر حيث ينطلق بسعر منافس 4900 جنيه ويتميز بالعديد من المواصفات.

مواصفات هاتف Oppo A96

ـ معالج شركة كوالكوم الأميركية من نوع Snapdragon 695.

ـ ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت.

ـ ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

ـ شاشة عالية الدقة من نوع OLED، بقياس 6.43 بوصة.

ـ معدل تحديث 60 هرتز في الثانية.

ـ كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل.

ـ مستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل.

ـ مستشعرLED مثبت ضمن جزيرة الكاميرا.

ـ كاميرا أمامية للتصوير السيلفي مميزة بدقة 16 ميجابكسل.

ـ بطارية بقوة 4500 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات.

ـ واجهة المستخدم ColorOS 12.

ـ نظام التشغيل أندرويد 11.