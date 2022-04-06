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تطيب الكعبة والحجر الأسود فى المسجد الحرام بدهن العود الفاخر.. صور

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القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في تطييب الملتزم والحجر الأسود والركن اليمانى فى الكعبة المشرفة، بدهن العود الفاخر.

ووفقا لموقع رئاسة شؤون الحرمين، فأوضح السديس أن الحرمين الشريفين وقاصديهما يجدون عناية كريمة من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير ، لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وقدم السديس، شكره لولاة الأمر على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما وتهيئة أفضل الظروف لضيوف الرحمن، لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة، سائلا الله عز وجل أن يحفظ مملكتنا الحبيبة من كل سوء ومكروه، وأن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها وأمانها واستقرارها ورخاءها، إنه قريب مجيب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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