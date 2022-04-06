شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى إلى اليمن: المشاورات الحالية فرصة حقيقية لحل الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج، أن المشاورات في الرياض فرصة حقيقية للحل باليمن، معربًا عن أمله في أن تسهم المشاورات اليمنية في إيجاد طريق يقود إلى حل للأزمة.

وأشار جروندبرج، خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأربعاء، إلى أن هدنة وقف إطلاق النار لمدة شهرين في اليمن تحتاج إلى دعم واحترام جميع الأطراف، كما أن الأيام الأولى في الهدنة هي الأهم وتحدد المسار إلى الأمام، وهذه أول هدنة باليمن على مدى السنوات الست الماضية وهي لحظة ثمينة محفوفة بالمخاطر.



وأضاف: "نادرًا ما يصمد وقف إطلاق النار إذا لم يتم دعمه بإحراز تقدم على المسار السياسي، ونحن نعمل الآن مع كافة الأطراف لضمان استمرار الهدنة في اليمن، وسنعمل كل ما بوسعنا لتمديد الهدنة لأكثر من شهرين".



وأشار إلى أن هناك انخفاضًا كبيرًا في العنف منذ بدء الهدنة، لكن هناك تقارير عن أنشطة عدائية لا سيما حول مأرب.

ووصف المحادثات التى أجراها مع الأطراف اليمنية خلال الأسابيع الثلاث الماضية بـ"الجيدة".



وحول قضية الأسرى، قال المبعوث إن "قضية الأسرى والمعتقلين هي أولوية بالنسبة لي، ونبحث حاليًا وبجدية قضية الأسرى والمعتقلين مع الأطراف اليمنية".



وكان مجلس الأمن الدولي قد رحب سابقا بإعلان المبعوث الأممي هانس جروندبرج عن التوصل إلى هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد.