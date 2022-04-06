شكرا لقرائتكم خبر عن العراق والولايات المتحدة يبحثان مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، مع السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر، آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلاً عن بحث سبل تعزيز التعاون بين بغداد وواشنطن على الأصعدة كافة.



وذكرت قناة "السومرية نيوز"، العراقية، أن اللقاء شهد أيضًا بحث ملف مخيم الهول الحدودي وسبل دعم العراق في مجال تأهيل بعض مراكز الاحتجاز.



وحول الهدنة الأممية في اليمن، أكد الأعرجي "أهمية استثمار الهدنة وإيجاد فرص التفاهم بين الأطراف اليمنية".