شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: ضبط 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية و265 مهاجرا غير شرعى خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الجزائري ضبط 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و265 مهاجرًا غير شرعي، في عمليات عسكرية على مستوى الأراضي الجزائرية خلال أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان لها، اليوم الأربعاء أن "وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 30 إلى 5 أبريل الجاري، من ضبط 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، في عمليات عسكرية منفصلة عبر عدد من الولايات الجزائرية".

وبحسب البيان، نجحت وحدات الجيش الجزائري في ضبط 14 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تُقدر بأكثر من 8 أطنان، ونحو 5 آلاف قرص مخدر.

من جهة أخرى، نجح الجيش الجزائري في ضبط 84 شخصا لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الذهب، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في التنقيب على هذا المعدن النفيس.

في سياق آخر، تمكنت قوات حرس السواحل الجزائرية من القبض على 265 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.