ريهام سعيد: "معمولي" سحر سفلي بالموت البطيء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أبريل 2022

قالت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، إن ”معالجين بالقرآن أخبروها بأنها معملولة لها أعمال بالموت البطيء وقطع الرزق والتشوه والطلاق“.



وأضافت ريهام في لقاء أذاعته فضائية “الشمس“ المصرية الثلاثاء، أن ”العمل السفلي من أصعب وأسوأ أنواع السحر لم يستطع معالج حتى اليوم أن يفكه“.

وأشارت إلى أن ”معالجين زاروها أكثر من مرة، لمحاولة علاجها لكنهم كانوا يهربون بعد أول زيارة لهم“.

وكشفت الإعلامية المصرية، لأول مرة، أنها ”تعاني من نزيف متواصل ومستمر منذ 6 أشهر، ولم يستطع أي طبيب وقف النزيف برغم ترددها على الأطباء بشكل متواصل خلال هذه الفترة ولم يجدوا أي سبب علمي“.

ورجحت أن “هذا النزيف هو الموت البطيء الذي يستهدفه ذلك السحر”.

وأشارت سعيد، إلى أن ”من أخبرها بتعرضها لهذا السحر أكثر من معالج بالقرآن، مؤكدة أن جميعهم ليست لهم علاقة ببعض لكن كان حديثهم وتشخيصهم لحالتها واحد“.

وقالت إنها ”تؤمن بالعالم الآخر، لكنها لا تفهم في مثل هذه الأمور ولكنها متأكدة من إصابتها بالسحر الأسود، مستشهدة بأشياء غريبة تحدث لها وتتعرض لها دون أن تخوض فيها سوى ذكرها أنها مصابة بالنزيف الدائم منذ 6 أشهر“.