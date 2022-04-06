تحذير من منخفض جوي في مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أجواء شديدة الحرارة تشهدها مصر حالياً دفعت المواطنين لتخفيف ملابسهم لمواجهة تلك الأجواء الصعبة، على أن تحذيرات هيئة الأرصاد من الأمر كانت قائمة.



وبحسب الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية المصرية على فيسبوك فإن من المتوقع أن تستمر الأجواء شديدة الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وتصل درجة الحرارة العظمى إلى 39 درجة، والصغرى 20، وتزداد فترات سطوع الشمس أيضاً.

على أن هذه الأجواء المبشرة بارتفاع درجات الحرارة والتي قد يحبها الراغبون في الأجواء الصيفية ستختلف بعد أيام، لا سيما مع انخفاض نسبي في درجات الحرارة يبدأ الجمعة.

والسبب في الأجواء الحارة هو كتلة هوائية قادمة من مناطق شديدة الحرارة يصاحبها رياح هادئة وجافة، ما يزيد من الشعور بالحرارة المرتفعة خلال الفترات الصباحية تحديداً.

وبحسب هيئة الأرصاد فإن الكتل الهوائية شديدة الحرارة من سمات فصل الربيع، وعادة ما تتكرر خلال هذه الأشهر، لكن سرعان ما تنخفض درجات الحرارة وتصل إلى معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام.

وتظل درجات الحرارة في حالة ارتفاع حتى الخميس، ثم تنخفض يوم الجمعة، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. وتكون هناك شبورة مائية بين الرابعة صباحاً حتى الثامنة، منذ الجمعة حتى الإثنين.

وحول الملابس وتخفيفها، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لصحف محلية مصرية، إنه لا ينبغي المبالغة في تخفيف الملابس، لا سيما والفوارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يصل لـ15 درجة.

وأوضحت ان ارتداء الملابس الصيفية سابق لأوانه في فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة.

ونصحت غانم المواطنين بارتداء الملابس الصيفية بعد مرور شم النسيم أي في 25 أبريل المقبل.