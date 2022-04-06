شركة شارك تطلق موديلات جديدة من خوذاتها للدراجات النارية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة شارك عن إطلاق الموديلات الجديدة من الخوذات الخاصة بالدراجات النارية، والمميزة برسومات جديدة لجميع الموديلات.



وتتوفر الخوذةEvo-GT ، وهي أحدث إضافة إلى مجموعة EVO، الآن برسومات Seanالجديدة وبأربعة خيارات ألوان مختلفة، كما أنها مجهزة بما يسمى بنظام"Auto-up / Auto-down"، والذي يقوم برفع أو خفض الحاجب أوتوماتيكيا عند تحريك واقي الذقن. كما أنها مزودة بنظام Safe-Lock ، والذي يهدف إلى ضمان أن يبقى واقي الذقن في مكانه حتى في حالة حدوث اصطدام.

وتظهر الخوذة Evo-ES بخيارات الرسومات المطفأة (Kedje) بالإضافة إلى نظام Sharktooth الجديد للاتصالات المعتمد على تقنية البلوتوث كما أنه يتميز بحاجب شمس داخلي وواقي مع خاصية مقاومة الخدش والتكثف.

وتوفر Evojet مجال رؤية بانورامية وخيار الرسومات المطفأ Karonn بألوان الأزرق أو الأحمر. وتم تصميم Citycruiser لتناسب الرحلات اليومية في المدن، وهي تتوفر أيضا بخيار الرسومات Karonn، بالإضافة إلى الأزرق الميتاليك الداكن والأبيض.