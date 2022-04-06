شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون بقيادة المتطرف جليك يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة قوات الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد المستوطن المتطرف يهودا غليك، اليوم الأربعاء، اقتحاما جديدا للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، حسبما نقلت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، بأن 83 مستوطنا، تقدمهم المتطرف غليك، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم، ونفذوا جولات استفزازية داخله.

وكانت جماعات "الهيكل" دعت أمس الثلاثاء، إلى اقتحام الأقصى خلال "عيد الفصح" العبري، وذلك من 16 وحتى 21 من الشهر الجاري.