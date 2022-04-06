شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: ضبط طائرة مسيرة و5 قنابل يدوية فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، ضبط طائرة مسيرة "بدون طيار" و5 قنابل يدوية خلال العمليات الأمنية في جانبي الكرخ والرصافة بالعاصمة.

وذكرت القيادة في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) أن "القوات المشتركة في قيادة العمليات من خلال الجهود المكثفة والمنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة، تمكنت خلال الـ48 ساعة الماضية من إلقاء القبض على 28 متهما وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمون بحيازة الأسلحة والأعتدة غير المرخصة، بالإضافة إلى ضبط طائرة مسيرة (درون) وعدد من الأسلحة والأعتدة غير المرخصة (بندقية، 16 مسدس، و5 قنابل يدوية).

وأضافت قيادة عمليات بغداد، أنه تم تسليم المطلوبين، والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.