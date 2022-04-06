تعرف على درجات الحرارة في مصر اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تواصل درجات الحرارة في مصر، الأربعاء، ارتفاعها الشديد، لتلامس 40 درجة في القاهرة، وتتجاوزها في شمال وجنوب الصعيد.



وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يميل الطقس للحرارة على السواحل الغربية، ويعتدل على كافة الأنحاء ليلا.

وناشدت الأرصاد المواطنين الابتعاد عن أشعة الشمس، خاصة خلال أوقات الذروة، واستخدام المظلات أو أغطية الرأس في حال التعرض إلى الشمس المباشرة لحجب الأشعة بقدر المستطاع. وكذلك الإكثار من شرب السوائل والمرطبات خاصة في الفترة من بعد الإفطار، وقبل السحور للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.

وحذرت الأرصاد من انتشار الأتربة العالقة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وتوقع خبراء الأرصاد نشاط الرياح على مناطق من غرب البلاد وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ونصحت الأرصاد المواطنين بارتداء الكمامات خلال تواجدهم بالشارع خاصة أصحاب الأمراض الصدرية، نظرا لانتشار الأتربة العالقة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

ومن المتوقع أن يستمر الطقس شديد الحرارة حتى غدا الخميس، لتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بدءا من يوم الجمعة الموافق 8 أبريل/ نيسان، حيث من المتوقع أن تسجل العظمى على محافظات القاهرة الكبرى الجمعة 33 درجة بانخفاض 6 درجات عن اليوم السابق.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على مدن ومحافظات مصر كالآتي:

- القاهرة والوجه البحري 38- 19

- السواحل الشمالية 28 -17

- جنوب سيناء 37-24

- شمال الصعيد 40-22

- جنوب الصعيد 42-26

وأرجعت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، الارتفاعات والانخفاضات التي نشهدها خلال الأسبوع الواحد، إلى طبيعة طقس الربيع المتقلب حيث يتسم بتحولات جوية سريعة وحادة.

وتوقعت غانم في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن يشهد يوم الجمعة انخفاض درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية حتى شمال الصعيد بقيم من 6 إلى 7 درجات، وتستمر هذه الانخفاضات حتى بداية الأسبوع المقبل.