ما هي أعراض متلازمة ما بعد كورونا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تستمر بعض متاعب فيروس كورونا المستجد لدى بعض المرضى لمدة تزيد على 4 أسابيع من الإصابة بالعدوى فيما يعرف بـ “Long Covid”.



وتستمر بعض المتاعب لمدة تزيد على 12 أسبوعا من الإصابة بالعدوى فيما يعرف بـ“Post Covid”، علما بأنه يتم جمع الحالتين تحت مسمى واحد، ألا وهو "متلازمة ما بعد كوفيد" “Post Covid Syndrome”.

وأوضحت البروفيسورة كارمن شايبنبوجن أن أعراض "متلازمة ما بعد كوفيد" تتمثل في الشعور المستمر بالتعب والإنهاك وتراجع القدرة على بذل المجهود وضعف التركيز وصعوبات التفكير والصداع وآلام العضلات وآلام الأطراف، إضافة إلى الخوف والقلق والتوتر واعتلال المزاج واضطرابات النوم والدوار والغثيان وتساقط الشعر.

وأضافت رئيسة مركز "متلازمة الإنهاك" التابع لمستشفى شاريتيه بالعاصمة الألمانية برلين أن متلازمة ما بعد كوفيد غالبا ما تصيب الأشخاص البالغين ومرضى السكري ومرضى ارتفاع ضغط الدم ومرضى الربو، وكذلك الأشخاص، الذين يعانون من السِمنة.

وأضافت البروفيسورة الألمانية أن أسباب هذه المتلازمة غير معلومة على وجه الدقة حتى الآن، غير أن الأطباء يرجحون أنها ترجع إلى ضعف استجابة جهاز المناعة ضد الفيروس أو فرط استجابة جهاز المناعة ضده أو استمرار التهاب بعض أعضاء الجسم بسبب الفيروس أو انخفاض نسبة الأوكسجين بالدم، ومن ثم بطء عملية التماثل للشفاء أو تفاقم بعض الأمراض المزمنة بفعل الفيروس.

وشددت البروفيسورة الألمانية على ضرورة استشارة الطبيب، لا سيما إذا كانت المتلازمة مصحوبة بأعراض خطيرة مثل عدم انتظام ضربات القلب وضيق التنفس وقِصر النفس والوخز والخدر ومظاهر الشلل.

وإلى جانب العلاج الدوائي، يمكن أيضا مواجهة متلازمة ما بعد كوفيد من خلال اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية، أي تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه الطازجة يوميا، مع تناول اللحوم بمعدل لا يزيد عن 300 إلى 600 جرام أسبوعيا.

ومن المهم أيضا الإقلاع عن التدخين والخمر وتقليل استهلاك الكافيين، إضافة إلى إبطاء إيقاع الحياة تجنبا للشعور بالتعب والإرهاق سريعا.