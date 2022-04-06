وفق قائمة أثرياء فوربس السنوية... كم تبلغ ثروة أغنى سيدة على الأرض؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

حافظت وريثة شركة لوريال الفرنسية فرانسواز بيتنكور مايرز، على صدارتها كأغنى سيدة في العالم وفق قائمة أثرياء فوربس السنوية.



وتقدر ثروة بيتنكور مايرز بنحو 74.8 مليار دولار، وهي أغنى بنحو 1.2 مليار دولار عما كانت عليه قبل عام، وتحتل المركز الرابع عشر في القائمة الكاملة. (بحسب تقديرات فوربس في 11 مارس 2022).

تشغل المواطنة الفرنسية البالغة من العمر 68 عامًا منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة مستحضرات التجميل الأكبر في العالم، لوريال، والتي أسسها جدها الكيميائي يوجين بول لويس شويلر في عام 1909.

انضمت بيتنكور إلى قائمة فوربس في عام 2018 بعد وفاة والدتها ليليان بيتنكور، أغنى امرأة على وجه الأرض في السابق، في عام 2017 عن عمر 94 عامًا.

في عام 2007، رفعت بيتنكور مايرز دعوى قضائية ضد فرانسوا ماري بانييه، وهي صديقة مقرّبة لوالدتها، بزعم اختلاس أكثر من مليار دولار من الهدايا من المرأة المسنة. حُكم على بانييه بالسجن ثلاث سنوات وأمر بسداد 16.5 مليون دولار إلى بيتنكور وعائلتها.

تمتلك بيتنكور مايرز وعائلتها حصة 33% تقريبًا في L’Oréal. وشغلت منصب عضوًا في مجلس إدارة الشركة منذ عام 1997.

يشمل مجلس الإدارة أيضًا ولديها جان فيكتور مايرز ونيكولاس مايرز. تمتلك لوريال أكثر من 35 علامة تجارية لمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والعناية الشخصية. وتشمل محفظتها شركات Maybelline و Garnier و NYX.

واكبت الشركة البالغة من العمر 100 عام العصر من خلال تجديد عملياتها باستخدام التكنولوجيا وعمليات الاستحواذ. أطلقت مؤخرًا سماعة رأس لمساعدة الأشخاص على اختيار العطور المناسبة لهم.

تستثمر شركة لوريال أيضًا في العلامات التجارية المستقلة وتشكل تحالفات استراتيجية للبقاء في القمة.

وفي عام 2018، رحب برنامج Open Innovation التابع لها بعلامة Jecca التجارية، وهي العلامة التجارية لمستحضرات التجميل التي أسستها جيسيكا بلاكر.

في عام 2021، استحوذت على Youth To The People مقابل مبلغ لم يكشف عنه، وهي شركة للعناية بالبشرة في كاليفورنيا تستخدم خلطات نباتية ومستخلصات سوبرفوود. وتوقعت لوريال أن تحقق هذه العلامة التجارية مبيعات تزيد عن 50 مليون دولار في عام 2021.

بشكل عام، حققت مجموعة شركات لوريال أكثر من 35 مليار دولار في عام 2021 ويعمل 85 ألف شخصًا حول العالم في متاجرها. تعد بيتنكور مايرز أيضًا رئيسة المؤسسة الخيرية لعائلتها، والتي تدعم دور فرنسا في مجالات العلوم والفنون.

وحصل السودان مؤخرا على موافقة لإعفاء 23.5 مليار دولار من ديونه البالغة نحو 60 مليار دولار، ليصبح الدولة رقم 38 في العالم التي تحصل على إعفاء الديون في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون "هيبيك".