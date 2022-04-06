واتساب يبدأ تشغيل ميزة الريأكت على الرسائل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

بدأ تطبيق واتساب ، تشغيل ميزة ريأكت على الرسائل كما هو مستخدم في تطبيق الماسنجر، خلال الرد على الرسائل.



وعلى الرغم من أن التطبيق لا يقدم رموز تعبيرية متحركة، إلا أن المستخدمين لديهم على الأقل خيار الرد على رسائل معينة باستخدام رموز تعبيرية عادية.

و بدأ تطبيق واتساب في طرح ميزة ردود الفعل على الرسائل، في وقت سابق، إلا أنها أصبحت جاهزة الآن، وهو لا يقدم رموزًا إيموجية متحركة، ولكن المستخدمين لديهم على الأقل خيار الرد على رسائل معينة باستخدام رموز تعبيرية عادية.

ومن أجل الرد على الرسائل على واتساب، يحتاج المستخدمون فقط إلى النقر فوق أي رسالة وسيعرض التطبيق مربع رموز تعبيرية، ويمكن بعد ذلك اختيار أي واحد منهام، ثم يقوم واتساب بإلصاق الرموز التعبيرية الخاصة بالمستخدم بهذه الرسالة.

وفي الوقت الحالي، يتلقى المستخدمون 6 ردود فعل فقط، بما في ذلك لاف والضحك والدهشة والحزن والشكر، وبالمقارنة يعطي تليجرام أكثر من 10 رموز تعبيرية.

ولاحظ مستخدمو قسم DM في انستجرام للدردشة، أن التطبيق يقدم عددًا غير محدود من الرموز التعبيرية، التي يمكن للمرء إضافتها إلى القائمة الافتراضية للرموز التعبيرية.

واستغرقت الشركة المملوكة لشركة ميتا وقتًا طويلًا، لطرح ميزة ردود الفعل على الرسائل.