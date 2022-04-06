شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل أسيرين محررين جنوب جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، أسيرين محررين عند حاجز "دوتان" العسكرى جنوب جنين.

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين وليد العجولي وعبد الرحمن الصباح من بلدة قفين شمال طولكرم، عقب الاعتداء عليهما بالضرب المبرح عند حاجز "دوتان" العسكري.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أفرجت عن محافظ القدس عدنان غيث، بعد أن أخضعته للتحقيق في مركز التوقيف المعروف بـ "المسكوبية"، بالقدس المحتلة.

وسلمت مخابرات الاحتلال المحافظ غيث قرارًا يقضي بتمديد القرار السابق الذي يمنعه من دخول الضفة الغربية.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت المُحافظ غيث، امس الثلاثاء، بعد أن داهمت منزله في بلدة "سلوان" جنوب القدس المحتلة، وفتشته.