بيانات: نحو 3.8 مليون مواطن في ألمانيا لا يستخدمون الإنترنت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

بالنسبة لمعظم المواطنين في ألمانيا يعد الهاتف الذكي جزءا لا غنى عنه في حياتهم اليومية، لكن هناك حوالي 6% من الألمان الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 74 عاماً "ما يعادل 3.8 مليون نسمة" لا يستخدمون الإنترنت مطلقاً، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي.



وأعلن المكتب الثلاثاء في فيسبادن، استناداً إلى بيانات مجمعة لعام 2021، أنه كلما ارتفع السن، زادت نسبة الأفراد الذين لا يتعاملون مع الإنترنت، حيث بلغت نسبتهم نحو 21% بين من تتراوح أعمارهم بين 65 إلى 74 عاماً، وتتراجع النسبة إلى 8% بين من تتراوح أعمارهم بين 55 و 64 عاماً، وتبلغ 3% فقط بين من هم دون 55 عاماً.

وأشار مكتب الإحصاء إلى أن حياة الأشخاص غير المتصلين بالإنترنت أصبحت أكثر تعقيداً خلال جائحة كورونا، وذلك في ضوء شهادة التطعيم الرقمية وحجوزات المواعيد عبر الإنترنت التي أصبحت ضرورية الآن في العديد من الأماكن.

وفي الاتحاد الأوروبي بلغ متوسط نسبة الأفراد الذين لا يستخدمون الإنترنت 8% عام .2021 ومع ذلك، أوضح مكتب الإحصاء الألماني استناداً إلى هيئة الإحصاء الأوروبية "يورستات" أن هناك فوارق كبيرة داخل الاتحاد الأوروبي.

ففي أيرلندا والدول الاسكندنافية وهولندا ولوكسمبورج، بلغت نسبة من لا يستخدمون الإنترنت مطلقا بين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 74 عاماً أقل من 5%. وسُجلت أعلى النسب في اليونان "20%" وبلغاريا "17%" والبرتغال "16%".

ووفقاً لتقديرات الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية التابع للأمم المتحدة "ITU"، لم يستخدم 37% من سكان العالم الإنترنت مطلقاً "ما يعادل حوالي 2.9 مليار نسمة جميع أنحاء العالم".