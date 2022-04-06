شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تشيد بجهود المبعوث الأممى لليمن فى التوصل لهدنة بين أطراف النزاع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وأعرب مجلس الوزراء السعودي، في الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن أمله في إسهام تلك الجهود في التوصل إلى تسوية سياسية عبر مشاورات الرياض برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكان قد أكد نائب وزير الدفاع السعودى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز حرص التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية على إحلال الأمن والسلام والاستقرار فى اليمن.
وأوضح الأمير خالد بن سلمان، أن المملكة ترحب بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن البدء بهدنة لوقف العمليات العسكرية كافة بالداخل اليمني وعلى الحدود (السعودية - اليمنية) التي تتماشى مع المبادرة السعودية المعلنة في مارس 2021 لإنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى حلٍّ سياسي شامل.