شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تشيد بجهود المبعوث الأممى لليمن فى التوصل لهدنة بين أطراف النزاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأعرب مجلس الوزراء السعودي، في الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن أمله في إسهام تلك الجهود في التوصل إلى تسوية سياسية عبر مشاورات الرياض برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان قد أكد نائب وزير الدفاع السعودى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز حرص التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية على إحلال الأمن والسلام والاستقرار فى اليمن.