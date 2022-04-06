شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح فى السعودية وصحو فى الإمارات ومائل للحرارة فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج ، فى السطور التالية:

السعودية:

توقع المرصد الوطنى للأرصاد الجوية فى السعودية أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الجوف والحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة تمتد لتشمل مناطق حائل والقصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الأربعاء صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - ان حركة الرياح جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:40 و المد الثاني عند الساعة 03:58 و الجزر الأول عند الساعة 10:09 والجزر الثاني عند الساعة 21:27 .

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً و سيحدث المد الأول عند الساعة 23:52 والمد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة 18:41 والجزر الثاني عند الساعة 06:57.

الكويت:

وفى الكويت مائل للحرارة و غائم جزئيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .