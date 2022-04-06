اختطاف راهبة أمريكية في بوركينا فاسو.. ماذا حدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال أسقف أبرشية محلية الثلاثاء إن مسلحين مجهولين خطفوا راهبة أمريكية، 83 عاماً، في شمال بوركينا فاسو، في أحدث اختطاف لغربيين.



وجاء في بيان أن الراهبة سولين تينيسون كانت تخدم منذ 2014 في تجمع كاثوليكي للراهبات في أبرشية يالغو التابعة لأبرشية كايا حيث خطفت ليلة الاثنين.

وينتشر إرهابيون في شمال بوركينا فاسو يرتبط بعضهم بتنظيمي القاعدة وداعش. واختطف العديد من الغربيين في السنوات الماصية فيها.

وقال ثيوفيل نير أسقف كايا في بيا:ن "اقتيدت الأخت سولين تينيسون إلى جهة مجهولة من خاطفيها الذين نهبوا قبل مغادرتهم الغرف وخربوا سيارة الأبرشية التي كانوا يحاولون الاستيلاء عليها".

وأحجم متحدث باسم السفارة الأمريكية في بوركينا فاسو عن التعليق.