تويتر تعين ماسك في مجلس إدارتها لمنعه من الاستحواذ عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة تويتر تعيين إيلون ماسك مالك ورئيس شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا في مجلس إدارتها بعد يوم واحد من إعلانها شراء ماسك حصة جديدة من أسهم تويتر ليصبح أكبر مساهم فيها.



وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن تعيين ماسك في مجلس إدارة تويتر ينهي احتمال استحواذه على الشركة أو زيادة حصته فيها فوق 14.9% خلال عضويته في المجلس، حسب بيان رسمي قدم إلى هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية.

وأضافت أن ماسك من أبرز الشخصيات النشطة على موقع تويتر، ويواجه بانتظام مشاكل بسبب مشاركاته التي ينشرها.

ويسعى حالياً إلى الانسحاب من تسوية توصل إليها في 2018 مع هيئة الأوراق المالية والتداول والتي فرضت قيوداً على مشاركاته ذات الصلة بشركة تسلا.

وأعلن إيلون ماسك أعلن شراء 9.2% من أسهم شركة تويتر.